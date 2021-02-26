الدفاع ترد على تصريحات للبنتاغون بشأن الضربة الأمريكية شرق سوريا

المستقلة /… ردت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة على تصريحات لوزير الدفاع الامريكي بعد استهداف بعض المواقع في الاراضي السورية.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تستغرب لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الامريكي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الاراضي السورية”.

وأضافت “اننا في الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد ان تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش، وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة اراضيه”.

يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صرح اليوم الجمعة، عقب الغارات التي شنها الجيش الأمريكي على سوريا، قائلاً إن “القوات الأمريكية نفذت الضربة استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي”، بحسب قوله.(النهاية)

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