الدفاع تدعو المفسوخة عقودهم الى مراجعة مركز تطوع بغداد

المستقلة /- دعت وزارة الدفاع ، الموظفين المدنيين من المفسوخة عقودهم، الى مراجعة مركز تطوع بغداد، لإجراء الفحص الطبي والمقابلة.

وذكر بيان للوزارة، تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، أن “الوزارة تدعو الموظفين المدنيين من المفسوخة عقودهم إلى مراجعة مركز تطوع بغداد يوم الأحد المقبل الموافق 4 كانون الأول، لإجراء الفحص الطبي والمقابلة، و حسب التاريخ المذكورة أمام حرفه الأبجدي و تبعاً للجدول المرفق في أدناه”.

وتابع، أنه “في حال عدم المراجعة بالموعد المحدد، تمنع المراجعة في اليوم التالي، وتكون المراجعة في نهاية فحص جميع المتقدمين يوم الخميس الخاص بالمتفرقة 15 كانون الأول 2022”.