الدفاع المدني يكشف عن خطته لبطولة خليجي 25 في البصرة

المستقلة/- أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، تفاصيل خطتها لبطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، وفيما أشارت إلى استنفار مراكزها وانتشار فرقها طيلة فترة البطولة، وجهت رسالة إلى الجمهور لضمان عدم تسجيل إصابات أو حوادث خلال هذه المناسبة الرياضية.

وقال المتحدث باسم المديرية، العميد جودت عبد الرحمن،في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “مديرية الدفاع المدني تعمل ضمن خطة مرنة لجميع أيام بطولة خليجي 25″، مبينا أن “هناك استنفارا سيكون لمراكز الدفاع المدني وانتشاراً لفرق الإطفاء والإنقاذ في الساحات والتقاطعات العامة لتقديم الخدمة للمواطنين في حال حصول أي طارئ”.

وأضاف عبدالرحمن، أن “مديرية الدفاع المدني العامة ستكون على تواصل مباشر مع مديرية الدفاع المدني في البصرة للاطلاع على إجراءات الوقاية والسلامة وللتدخل الفوري في حال حصول اي طارئ خلال مباريات خليجي 25”.

وتابع، أن “مديرية الدفاع المدني في البصرة على أهبة الاستعداد، وتعمل وفق خطة مرسومة من قبل مديرية الدفاع المدني العامة”، داعيا “الجمهور الرياضي إلى اتباع وصايا وارشادات الدفاع المدني، وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة لضمان عدم تسجيل أي إصابات أو حوادث خلال البطولة”.

وتقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة في العراق للمدة من 6 ولغاية 19 من شهر كانون الثاني الحالي.