الدفاع المدني في ميسان تحدد 3 مواقع ذات خطورة عالية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..حددت مديرية الدفاع المدني في ميسان 3 مواقع عدتها من المواقع الخطرة والتي شملتها خطة استباقية أطلقتها المديرية وأهم تلك المناطق هي المجمع السكني “العمارات الملح” وسط مدينة العمارة.

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة العميد ربيع دينار” تم تحديد منطقة العمارات السكنية “الملح” منطقة بالغة الخطورة بسبب كثرة حوادث الإنقاذ فيها نتيجة تقادم وتساقط عدد من سلالم تلك العمارات.

وأضاف أن المديرية أبلغت محافظ ميسان بذلك واتبعت 3 خطوات استباقية الأولى تنظيم حملة توعية لسكنة تلك العمارات وكذلك تعريفهم بمخاطر الاقتراب أو التواجد في الأبنية والسلالم المتهالكة والمحور الثالث كان بتوزيع بوسترات وأرقام الدفاع المدني لضمان إيجاد حلقة اتصال سريعة بين المواطنين وفرق الدفاع المدني التي أجرت فعاليات وممارسات في تلك المواقع في وقت سابق.

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