الدفاع المدني تسجل أكثر من 15 ألفاً حريق اغلبها نتيجة تماس كهربائي

المستقلة /- بلغ عدد الحرائق التي سجّلتها مديريَّة الدفاع المدني منذ بداية 2022 وحتى الـ 25 من شهر تموز الحالي، أكثر من 15 ألفاً، 47 بالمئة منها نتيجة تماس كهربائي.

وقال مدير قسم الإعلام في المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد جودت عبد الرحمن في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة:إنَّ 13 ألفاً و400 حريق سجّلت خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما تجاوز عدد الحرائق التي سجلت خلال 25 يوماً من تموز الحالي 2000، مضيفاً أنَّ مسببات الحرائق تنوعت بين تماس كهربائي بنسبة 47 بالمئة، وعبث الأطفال بنسبة 20 بالمئة، و الإهمال بنسبة 6 بالمئة.

من جانبه أفاد مدير المديرية اللواء كاظم سلمان بوهان لـ”الصباح”بأنَّ المديرية ستجهز بـ 60 سيارة إطفاء حديثة ذات مواصفات فنية عالية وتكنولوجيا متطورة بإطفاء الحرائق وبتمويل من القرض البريطاني، عقب انقطاع تجهيزها منذأكثر من 15 عاماً.

وتابع أنه وبرغم وجوب التجديد المستمر لعجلات المديرية البالغ عددها 1268، بما يمكنها من إتمام مهام عملها على أتم وجه، بيد أنَّ قلة التخصيصات حالت دون ذلك، فضلاً عن ارتفاع أسعار تلك العجلات، إذ قد يصل سعر الواحدة منها إلى 500 مليون دينار، كاشفاً عن حاجة المديرية لـ 161 مركزاً جديداً للدفاع المدني، تضاف إلى ما تمتلكه منها في البلاد والبالغة 265 مركزاً، وبما يمكنها من تغطية جميع مناطق البلاد بخدماتها.

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