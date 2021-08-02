الدفاع المدني تحذر من وجود 9 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة المهنية

المستقلة /- كشفت مديرية الدفاع المدني عن وجود 9 آلاف مشروع حكومي وخاص مخالف لشروط السلامة المهنية، فضلا عن وجود ما لايقل عن 2000 مخزن تم انشاؤها داخل البيوت والمناطق السكنية من دون موافقة من الجهات ذات العلاقة.

مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان أوضح في حديث لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة، أن “أمانة بغداد والدوائر البلدية التابعة لها الجهة المعنية بإزالة المخالفات وعدم إنشائها أساسا، أما الدفاع المدني فهي الجهة المعنية بوضع شروط السلامة والامان على المخططات الاساسية لهذه المشاريع التي انشئت أساساً من دون المرور على المديرية، والدليل وجود ما لايقل عن 2000 مخزن في العاصمة بغداد ضمن البيوت والمناطق السكنية وبسقف زمني قليل جداً ولم تحصل أصلا على موافقات على انشائها”.

ولفت إلى أن “من شروط الخزن الصحيح الحصول على شروط السلامة والامان من مديرية الدفاع، بينما أغلب تلك المخازن مبنية من “السندوتش بنل” والخزين فيها من مختلف المواد التي قد تكون قابلة لإحداث كارثة لا يمكن غض الطرف عنها”.

وبين أن “مادة “السندوتش بنل” هي البطل في 90 % من الحرائق والقاسم المشترك ما بين جميع الحرائق، لذا كان المفترض من امانة بغداد والدوائر البلدية التابعة لها ومدراء البلدية في النواحي والاقضية ومراكز المحافظات أن تتصدى وتراقب هذه المخالفات، ولكن مع الاسف لا توجد ارادة حقيقية لإزالة هذه المخالفات أو حتى التفكير بشكل جدي في ازالتها”.

حذر بوهان من خلال حديثه لـ”الصباح”: من “توجه الكثير من المواطنين في بناء غرف اضافية من السندوتش بنل التي لا يمكن السيطرة عليها بسهولة اذا ما حدث حادث حريق، لذا على المواطنين توخي الحذر”.

وأوضح أن “أقصى غرامة تفرض من قبل مديرية الدفاع المدني على المشاريع المخالفة مليون دينار عراقي سنويا، الا ان اغلب اصحاب هذه المشاريع لا تعني لهم هذه الغرامة شيئاً لأنهم يستفيدون ما يقارب 100 مليون دينار نتيجة تأجيرها”، وأكد “قمنا بتعديل مسودة قانون الدفاع المدني للقضاء على هذه المخالفات بأن تفرض المخالفة على المشروع ذاته كون جميع اجراءات الدفاع المدني تقع على عاتق صاحب المشروع بعينه وإن دفع الغرامة لا يشكل اي ضرر وستبقى المخالفة على ما هي عليه، لذا طرحنا أن تكون العقوبة على المشروع وتغلق البناية ولا يعاد مزاولة نشاطها الا باستكمال الملاحظات المؤشر عليها من قبل مديرية الدفاع المدني وتمنح شهادة سلامة نافذة لمدة عام واحد ويعاد الكشف على البناية بعد انتهاء المدة، وبالتالي ستنتهي خلال سنة جميع المخالفات”.

من جانبه أوضح المكتب الاعلامي لأمانة بغداد في تصريح خاص لـ”الصباح”: “بأن ما يتعلق برفع المخالفات بمادة السندوتش بنل المشيدة فوق الابنبة او المخازن فالبلديات بدأت فعلا برفع الكثير من هذه التجاوزات، وواجهت هذه الحملات الكثير من المشكلات والاعتراضات من قبل المواطنين حتى تعدوا على الموظفين بالضرب، الا انه وبحسب قرار الامين وللحفاظ على سلامة المواطنين والتقليل من اسباب الحرائق مازلنا تعمل على رفع هذه المخالفات”.