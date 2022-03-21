الدفاع العراقية تسلم دفعة جديدة من مستحقات “الشهداء والمعدومين”

المستقلة /- أعلنت دائرة التقاعد العسكري في وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، تسلم دفعة جديدة من مستحقات “الشهداء والمعدومين” ابان زمن النظام البائد.

وقالت في بيان، تلقت المستقلة، “بتوجيه من الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري، قامت دائرة التقاعد العسكري بتسليم دفعة جديدة من المستحقات الخاصة بالشهداء والمعدومين في زمن النظام البائد وبعدد 536 شهيداً ومعدوماً”.

وأكد الحيدري، وفق البيان، ضرورة “الاهتمام بهذه الشريحة لما قدمته من تضحيات في سبيل الوطن”، موعزاً “باستكمال بقية المستحقات بالسرعة اللازمة لضمان عدم تأخير استلام حقوقهم”.

من جانبها، أكدت دائرة التقاعد العسكري على “تواصلها مع مستحقي الدفعة الأخيرة”، موضحة أنه “سيتم تسليم مستحقاتهم في القريب العاجل”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

القوة الجوية يواجه صعوبة في إعداد اللاعبين بغية الاستعداد لدوري ابطال آسيا

اخر الاخبار

6 أطعمة يمكن تقديمها لطفلك لرفع مناعته

اخر الاخبار

الدفاع العراقية تسلم دفعة جديدة من مستحقات “الشهداء والمعدومين”

اخبار العراق

شرطة ميسان : اعتقال متهمة بسرقة منزل أقاربها في إحدى مناطق

الاخبار

صحيفة سعودية: ذهاب الحلبوسي وبارزاني مع الصدر سهل عملية تمزيق البيت الشيعي

اخر الاخبار

أحلام تحيي حفلاً غنائيًا في البحرين في عيد الفطر

الاخبار

الاتحاد الكردستاني : هذا علاقة ازمة رئاسة الجمهورية بالبيت الكردي

الاخبار

الاتحاد الكردستاني : هذا علاقة ازمة رئاسة الجمهورية بالبيت الكردي

الاخبار

عضو بالعصائب: هذا الخلاف الوحيد الممكن في عملية الترشيح

الاخبار

الاتحاد الأوروبي يبحث حظر النفط الروسي

الاخبار

10 أطعمة مهمة لمريض ضغط الدم المرتفع

الاخبار

زيلينسكي يرى القدس الحل لانهاء الحرب الروسية

اخبار العراق

اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

الاخبار

خبير سياسي: المال السياسي لن يحقق الاهداف

الاخبار

صحيفة : امريكا تلبي طلب السعودية في هذا الامر

اخر الاخبار

القانون : جميع الأبواب مفتوحة مع التيار الصدري لإعادة ترتيب البيت الشيعي

اخر الاخبار

هل بوتين مجنون أو مريض نفسيًا؟