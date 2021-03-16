الدفاعي يطالب  بتعيين مدير كفوء لدائرة عقارات الدولة

المستقلة/- طالب عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي وزير المالية بالإلتفات إلى الوضع المزري لدائرة عقارات الدولة من حيث الزخم الكبير للمراجعين وعدم تواجد الكادر المتقدم في الدائرة وترك الأمور بيد صغار الموظفين .

وقال الدفاعي اليوم، ” من خلال زياراتنا المتكررة لدائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية – تلبيةً للشكاوى التي وصلت إلينا من قبل المواطنين – لاحظنا كثرة المراجعين بأعداد كبيرة ومن بينهم كبار السن والنساء الذين عادةً لايتم إنجاز معاملاتهم في نفس اليوم بسبب انتهاء الدوام والازدحام الشديد في الدائرة، كما لاحظنا عدم وجود موظفي الكادر المتقدم في الدائرة من رؤساء الأقسام، وعندما حاولنا اللقاء بالمدير العام لننقل شكاوى المواطنين إليه فشلنا في لقائه لأنه غير متواجد، كما أن معاونه غير متواجد أيضاً “.

وأضاف:” من المؤسف أن كل ما جاء في الشكاوى التي وصلت إلينا وكل ما كنا نسمعه عن دائرة عقارات الدولة صحيح، وهذا الفشل سببه عدم تواجد المدير العام ومعاونه والإهمال الواضح في تمشية معاملات الناس “.

وشدد على” ضرورة تدخل وزير المالية لمعالجة هذا الخلل وتعيين مدير عام كفوء لعقارات الدولة يكون أهلا للمسؤولية ويدير دائرته بحزم ويسهل أمور المواطنين “.