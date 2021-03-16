الدفاعي يطالب  بتعيين مدير كفوء لدائرة عقارات الدولة

المستقلة/- طالب عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي وزير المالية بالإلتفات إلى الوضع المزري لدائرة عقارات الدولة من حيث الزخم الكبير للمراجعين وعدم تواجد الكادر المتقدم في الدائرة وترك الأمور بيد صغار الموظفين .

وقال الدفاعي اليوم، ” من خلال زياراتنا المتكررة لدائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية – تلبيةً للشكاوى التي وصلت إلينا من قبل المواطنين – لاحظنا كثرة المراجعين بأعداد كبيرة ومن بينهم كبار السن والنساء الذين عادةً لايتم إنجاز معاملاتهم في نفس اليوم بسبب انتهاء الدوام والازدحام الشديد في الدائرة، كما لاحظنا عدم وجود موظفي الكادر المتقدم في الدائرة من رؤساء الأقسام، وعندما حاولنا اللقاء بالمدير العام لننقل شكاوى المواطنين إليه فشلنا في لقائه لأنه غير متواجد، كما أن معاونه غير متواجد أيضاً “.

وأضاف:” من المؤسف أن كل ما جاء في الشكاوى التي وصلت إلينا وكل ما كنا نسمعه عن دائرة عقارات الدولة صحيح، وهذا الفشل سببه عدم تواجد المدير العام ومعاونه والإهمال الواضح في تمشية معاملات الناس “.

وشدد على” ضرورة تدخل وزير المالية لمعالجة هذا الخلل وتعيين مدير عام كفوء لعقارات الدولة يكون أهلا للمسؤولية ويدير دائرته بحزم ويسهل أمور المواطنين “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اعتقال متهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات وضرب دوائر حكومية في كربلاء

اخر الاخبار

صعود أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين

اخر الاخبار

رئيس مجلس الأمة الكويتي: أحالوني للنيابة العامة لهذا السبب

اخر الاخبار

 مصر تصدر تحذيرات لمواطنيها قبل حلول شهر رمضان

اخبار السعودية

بشرى سارة من السلطات السعودية للمعتمرين داخليا وخارجيا

اخر الاخبار

25% تراجع في معدلات الفقر في العراق

عربي

ليبيا.. حكومة الوفاق تسلم السلطة رسميا لحكومة الدبيبة.. فيديو

عربي

ليبيا.. حكومة الوفاق تسلم السلطة رسميا لحكومة الدبيبة.. فيديو

اخر الاخبار

وفاة النجم العالمي “يافيت كوتو” أحد أبطال سلسلة جيمس بوند

اخر الاخبار

منح محمد بن زايد  جائزة “أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية”

اخر الاخبار

“اتقوا الله”.. دينا فؤاد توجه رسالة غاضبة لهؤلاء

اخبار مصر

تراجع مؤشرات بورصة مصر في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

ارتفاع مؤشرات سوق الاوراق المالية

ثقافة وفنون

فيديو.. الإعلامي التونسي سامي الفهري يسلم نفسه للعدالة

اخر الاخبار

اجتماع تركي يوناني لمناقشة العلاقات الحساسة بين البلدين

اخبار الاردن

الاردن : تراجع الاحتياطي الأجنبي ليصل 15.49 مليار دولار

اخر الاخبار

السويد ولاتفيا تقرران تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا”