الدفاعي : العملية الانتخابية أصابها الخلل وستؤدي إلى برلمان مشوه

المستقلة/-راى عضو مجلس النواب المنحل طه الدفاعي، أن العملية الانتخابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي أصابها الخلل وستؤدي حسب رأيه إلى برلمان مشوه.

وقال الدفاعي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “العملية الانتخابية منذ البداية أصابها الخلل وهناك عدد كبير من القوى السياسية معترضة على نتائج الانتخابات”.

وأضاف ان “هذه الانتخابات البرلمانية الأخيرة تعكس حالة من الاحباط لدى الشعب العراقي”، مبينا أن “المضي بنفس النتائج دون إجراء العد والفرز اليدوي الشامل ستؤدي إلى برلمان مشوه “.

وكان عضو مجلس النواب المنحل عبد الهادي موحان أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن مجلس النواب المقبل لن يدوم أكثر من سنة واحدة في ظل النتائج الحالية.

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