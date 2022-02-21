الدعوات لحذف قناة “القاهرة والناس” يتصدر المواقع لأسباب دينية

المستقلة /- تصدر وسم “حذف قناة القاهرة والناس”، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد موجة غضب من الشارع الإسلامي، بسبب تصريحات ال​إعلام​ي ​إبراهيم عيسى​ خلال البرنامج الخاص به الذي يبث على القناة، والتي شكك فيها بحقيقة ​الإسراء والمعراج​، كما نادى الكثير بمقاطعة عيسى وعدم متابعة أي من برامجه.

وبدورها ردت ​دار الإفتاء المصرية​، في بيان رسمي لها على حديث الإعلامي المصري، مؤكدة ان رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا؛ لأنَّ القرآن ذكر واقعة الإسراء، ولا يجوز إنكارها، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1].

أَمَّا ثبوت المعراج؛ فيدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 13 – 18].

كما أصدر ​المجلس الأعلى للإعلام في مصر​، بيانًا، قال فيه إنه فتح تحقيقا لرصد ما جاء في حلقة عيسى، ومحاسبته عما صدر منه.

وكان الاعلامي ابراهيم عيسى كان قد اثار الجدل ايضا في الفترة السابقة بسبب لبس نساء الصعيد، حيث أكد انهم كن يرتدين المايوه، ما سبب بموجة غضب في الشارع المصري والصعيدي.