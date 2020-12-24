الدايني يؤكد اهمية الاهتمام بالشباب ورعايتهم

المستقلة.. أكد السياسي العراقي والنائب السابق محمد الدايني أهمية الاهتمام بالشباب ورعايتهم وتوفير المستلزمات التي يحتاجونها.

وقال الدايني لـ(المستقلة) انه لمس لدى حضوره تمرين مسائي مع فرق رياضية في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى مدى الطاقات التي يمتلكها الشباب الرياضي في المحافظة والتي تحتاج الى مزيد من الرعاية والاهتمام حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.

وأشار الى أن الشباب هم الشريحة الأكثر أهمية في المجتمع لما يمتلكونه من طاقات وامكانيات وقدرة على احداث التغيير المنشود، ما يدفعنا الى اعطائهم المجال للتعبير عن رؤاهم وتطلعاتهم وتقديم الدعم والمؤازرة لهم حتى يحققون ما نصبو اليه جميعا من تقدم وانجازات.

ووعد الدايني بأن يكون داعما لفئة الشباب والعمل على مساعدتهم وايصال صوتهم الى المؤسسات ذات العلاقة من اجل بناء جيل واع بعيد عن الصراعات السياسية والطائفية والتي تسببت بالدمار لبلدنا ومجتمعنا.