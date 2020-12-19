الدايني: عشائر الانبار تعاني من الظلم والتهميش وتطالب الكشف عن مصير المغيبين

المستقلة.. أكد السياسي العراقي، النائب السابق محمد الدايني أن محافظة الانبار تعاني كثيرا من حالات التهميش والظلم والفساد المستشري، كما هو الحال في بقية المحافظات (المُدَمَرة) ذات الأغلبية السنية.

وقال الدايني في تصريح لـ(المستقلة) أن زيارته الى منطقة الكرمة في محافظة الانبار التي جاءت بناء على دعوات ومناشدات من عشائرها قد أظهرت له مدى الظلم الواقع على أبناء هذه المحافظة التي تعد أكبر محافظات العراق ويعيش على ارضها أبناء عشائر عربية كريمة، ولكن قد أرهقها الظلم والفساد لحد كبير.

وأشار الى ان شيوخ كبريات عشائر الانبار قد عرضوا امامه الكثير من الحقائق المتعلقة بالمحافظة والتي بقيت غائبة عن ممثليهم في البرلمان والحكومة الذين لم يكلفوا أنفسهم بمتابعة ما يعانيه أبناء مناطقهم وبقوا بعيدين عن زيارتها او متابعة احتياجاتها ومتطلباتها.

وأوضح ان اهم ما يريد أبناء المحافظة معرفته هو مصير الآلاف من المغيبين والمعتقلين الذين لا يعرف لهم طريق ولا يستدل على مصيرهم رغم مضي سنوات على اعتقالهم او اختطافهم، داعين الحكومة والبرلمان الى العمل الجاد من أجل حسم هذا الموضوع الذي أصبح مشكلة اجتماعية يعاني منها المئات من الأمهات والزوجات والابناء بسبب عدم معرفة مصير أبنائهم وازواجهم وابائهم الذين غيبوا في ظروف غامضة ولا يعرف مصيرهم حتى اليوم، وان كانوا على قيد الحياة ام توفوا.

من جانب آخر ذكر الدايني ان أبناء العشائر نوهوا الى حجم الفساد المستشري في المحافظة، مؤكدين ان ما يطلق عليه اعمار ليس الا تزويق شكلي لشوارع وارصفة دون وجود اعمار حقيقي للبنى التحتية التي تحتاجها المحافظة، مبينين ان الفساد والتهريب مستشريان في المحافظة بشكل كبير.

ونقل الدايني عن شيوخ عشائر المحافظة مطالبتهم بأن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لدعم المستقلين من أبناء المحافظة ليكونوا ممثلين عنها في البرلمان المقبل بعيدا عن كل التسميات السياسية الحالية التي لم تقدم شيئا لابناء المحافظة وبقيت محصورة بمصالحها وخلافاتها السياسية التي ضيعت الحقوق وغيبت صوت المكون السني عن الساحة السياسية.

وأشار الى انهم استعانوا بمحمد الدايني كونه لاقى من الظلم والاضطهاد الكثير بسبب مواقفه وثباته عليها رغم كل التهديدات، وقد استطاع بما يمتلكه من علاقات مميزة وايمانه بحقه ان يتغلب على كلّ الضغوط والادعاءات ومحاولات التهميش والتزييف التي تعرض لها حتى أحق الله الحق واعاده الى أحضان اهله من اجل دعم مطالبهم المشروعة بعيدا عن اية مسميات سياسية.

وبين الدايني ان زيارته الى الانبار لن تكون الأخيرة منوها الى وجود زيارات أخرى لعدد من المحافظات سواء الجنوبية منها والشمالية.

(الصور : جانب من زيارة محمد الدايني الى منطقة الكرمة في محافظة الانبار)