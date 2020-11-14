الدايني : العراق العربي أقوى لشعبه وجيرانه

المستقلة ..شدد السياسي العراقي والنائب السابق محمد الدايني على أن ” العراق العربي أقوى لشعبه وجيرانه”

وقال الدايني في تغريدة على صفحته في موقع تويتر ” تطور لافت فتح منفذ عرعر مع اشقاءنا السعوديين، يحمل وصفة استقرار اقتصادي وغاية في الأمن الإقليمي”.

واضاف ” عراقنا العربي يحفظ وحدته ويغادر العزلة والفقر وغلق باب الانهيار الاقتصادي، ويرسم ملامح مصالحة الأخوة الصادقة”

وشدد على أن ” مراعاة مصلحة البلاد تتعلق بمستقبل المنطقة”.

وأشار الدايني الى أن “هناك رغبة في مساعدتنا على تفادي الهاوية”، مؤكدا أن ” ترك التضليل والتطبيل مقياس العقلاء”.

ودعا الى تذكر “معاناة شعبنا المنبطح تحت مجاعة خط الفقر”.