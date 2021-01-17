الداعية “عائض القرني” يتصدر تويتر بعد مقطع الوليمة الضخمة لضيوفه داخل منزله – فيديو

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المستقلة /- تصدر اسم الداعية عائض القرني قائمة التريند في موقع “تويتر” بالمملكة، اليوم السبت، بعد تداول مقطع فيديو لوليمة ضخمة أقامها في منزله لضيوفه.

وأظهر مقطع الفيديو “القرني” وهو يقف على باب المجلس في منزله، ويستقبل ضيوفه والذين كان من بينهم عدد من رجال الأعمال، وأقام لهم وليمة ضخمة.

وجذب المقطع انتباه المغردين وأثار الجدل بسبب الوليمة الضخمة التي كانت مكونة من نحو سبعة “مفطحات” بالإضافة إلى أصناف أخرى من الأطعمة.

 

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