الداخلية : وجود جهات رقابية تتابع اجراءات اجهزة الشرطة خلال التحقيقات

المستقلة /- كشفت وزارة الداخلية، عن وجود جهات رقابية وادارية وهيئات تتابع عمل وسلامة اجراءات اجهزة الشرطة خلال التحقيقات.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الخميس، إنه “لايمكن لاي رجل شرطة ان يقدم على اي تصرف او تبليغ او حضور اذا لم يكن هناك امر قضائي”.

واضاف، ان “الشرطة جهاز تنفيذي ومؤسسة لتنفيذ القانون، وتعمل تحت مظلته، ولايمكن لاي منتسب ان يخرج عن القانون وإلا سيكون أمام مسؤولية جزائية كبيرة”.

واشار الى أن “هناك وسائل كثيرة ابتداءً من النظام والالية للعمل، وبموجب تلك الالية يكون هناك تسجيل للحوادث والدعاوى التي تسجل وفق سجلات خاصة تخضع الى رقابة دورية وبشكل مستمر”.

وتابع ان “هناك جهات رقابية و إدارية وهيئات كثيرة للتفتيش حول الاوراق التحقيقية وسلامة الإجراءات التي تقوم بها اجهزة الشرطة في توقيتاتها المناسبة”.