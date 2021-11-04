الداخلية : سيتم اغلاق 15 دائرة احوال شخصية في نينوى للعمل بالبطاقة الموحدة

المستقلة/- تُغلق مديريَّة شؤون البطاقة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية 15 دائرة للاحوال الشخصية في محافظة نينوى خلال الشهر الحالي والتوجه للعمل بالبطاقة الموحدة.

وقال معاون مدير شؤون البطاقة الموحدة محمد ناجي حسين في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة:إنَّ “هذا الاجراء يأتي ضمن المشروع الوطني للبطاقة الموحدة الذي اطلق في العام 2016″، مبينا أنَّ “سيطرة داعش الارهابية على نينوى خلال المدة الماضية وقطع جميع شبكات الاتصالات والكيبل الضوئي والعمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة وجائحة كورونا، حالت دون تطبيق المشروع الوطني للبطاقة الموحدة في نينوى”. واوضح أنَّ “محافظة نينوى هي الوحيدة بين محافظات البلد التي ما زالت تعمل بهوية الاحوال الشخصية، وعليه تم تشكيل لجنة لتنفيذ المشروع الوطني وغلق الدوائر هناك والعمل بالبطاقة الوطنية الموحدة التي تمنح بعد اعتمادها الرقم الوطني والرقم الأسري”.

واشار حسين إلى “اهمية هذه الوثيقة وما تتضمنه من بيانات تعتمد في التعاملات الرسمية وربط جميع محافظات البلد بشبكة معلومات الكترونية ضمن مشروع الحوكمة الالكترونية”. واضاف أنَّ “المديرية بذلت جهودا لانجاز مشروع البطاقة الوطنية الذي وصل إلى مراحله الاخيرة، لاسيما بعد أن يتم غلق دوائر الاحوال الشخصية في نينوى واعتماد البطاقة الوطنية في جميع المحافظات”.

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