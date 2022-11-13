الداخلية : رفع 43 سيطرة أمنية من شوارع العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، أنها بصدد رفع 43 سيطرة أمنية من شوارع العاصمة خلال الأيام المقبلة، لتخفيف الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وقــال مـديـر قسم الـعـلاقـات والإعـــلام في مديرية المرور العامة التابعة للوزارة العميد زيـاد محارب القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة،إنه “ضمن الستراتيجية المعدة للتخفيف من الاختناقات المـروريـة داخــل شــوارع بغداد، سيتم خلال المدة القليلة المقبلة وبالتنسيق مـع قـيـادة عمليات بـغـداد، رفـع 43 سيطرة أمنية، فيما بلغ عدد ما رفع منها خلال المدة الماضية 76، وكــان عـدد مـا تم تحويله إلى رابطات،41”.

وبــين أن “هناك جملة مـن الإجـــراءات التي اتخذتها المديرية بهذ الشأن، تتضمن إجراء حملات مرورية لإزالـة المتجاوزين على نهر الطريق، والتنسيق مع وزارة النقل ممثلة بالشركة العامة للنقل الخاص من أجل تنظيم عمل مـركـبـات الأجـــرة ومــرائــب النقل في العاصمة، إضافة إلى إجراء التحويرات على بعض الطرق لاستيعاب حجم الحركة المرورية، فضلا عــن مخالفة المـركـبـات الحكومية والسير عكس الاتـجـاه وقـيـادة المركبة من قبل الأحداث”.

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