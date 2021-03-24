الداخلية : حصيلة ممارساتها الأمنية لثلاث محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، حصيلة ممارساتها الأمنية لثلاث محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، إن “مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت  نفذت واجبات ومهام أمنية في ربوع المحافظة لغرض حماية المواطنين وفرض هيبة الدولة”.

وبينت المديرية أن “الحملة أسفرت القبض على (٣٢) متهما مطلوبين بقضايا تنوعت بين المخدرات والسرقة والسطو المسلح وحمل السلاح غير مرخص، فضلا عن ضبط (٩٢) عجلة، و(١٠٨) دراجة نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية”.

وفي السياق، “ألقت مفارز شرطة محافظة المثنى القبض على ( 6 ) متهمين مطلوبين للقضاء صادرة بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المواد القانونية ( 432 ) و ( 9 / 2 أحوال شخصية ) و ( 456 ) و ( 413 ) من قانون العقوبات العراقي”.

وأشارت مديرية المثنى إلى أنه “تم إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون”.

وفي محافظة صلاح الدين، “شرعت مديرية الشرطة والمنشآت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض صادرة بحق مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة”.

وأوضحت المديرية أن “الحملة أسفرت القبض على (١٤) متهما بمواد قانونية مختلفة واو دعتهم التوقيف، كما عثرت على حقل للالغام في منطقة حقول نفط علاس شرق المحافظة، وتم تفكيكه من قبل الجهد الهندسي لقيادة العمليات لغرض تفجيره”.

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