الداخلية : حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الساعات الماضية في العاصمة بغداد.

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الساعات الماضية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، (9 شباط 2022)، أنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الأمن الوطني من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين صادر بحقهما أمر قبض وفق أحكام المادة 289 على أثر عملية رصد وتحري في منطقة (الكرادة) وسط العاصمة بغداد، وبحوزتهما 30 كارت تلقيح مزور “.

وأضافت أن “قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 405 (قتل) في منطقة (الجعارة) جنوب شرق بغداد”.

واشار البيان ايضا إلى أن “قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين طرفي مشاجرة بعد إخبار من احد المواطنين بوجود مشاجرة ضمن منطقة (المدائن) جنوب شرق بغداد، على الفور تم توجه القوة إلى المكان المقصود وتطويقه وإلقاء القبض عليهما”.

وبحسب البيان “تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم”.