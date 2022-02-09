الداخلية : حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الساعات الماضية في العاصمة بغداد.

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الساعات الماضية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، (9 شباط 2022)، أنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الأمن الوطني من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين صادر بحقهما أمر قبض وفق أحكام المادة 289 على أثر عملية رصد وتحري في منطقة (الكرادة) وسط العاصمة بغداد، وبحوزتهما 30 كارت تلقيح مزور “.

 

وأضافت أن “قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 405 (قتل) في منطقة (الجعارة) جنوب شرق بغداد”.

واشار البيان ايضا إلى أن “قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين طرفي مشاجرة بعد إخبار من احد المواطنين بوجود مشاجرة ضمن منطقة (المدائن) جنوب شرق بغداد، على الفور تم توجه القوة إلى المكان المقصود وتطويقه وإلقاء القبض عليهما”.

وبحسب البيان “تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الداخلية : حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الساعات الماضية في العاصمة بغداد.

اخبار العراق

الخيكاني : اعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رصاصة في قلب الدستور

اخبار قطر

الفيفا : أكثر من 17 مليون مشجع طلبوا تذاكر لحضور كأس العالم في قطر

اخر الاخبار

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 401 مليون إصابة

اخر الاخبار

محلل : زيباري مرفوض من قبل معظم الأطراف السياسية واحدهم الكتلة الصدرية

اخبار العراق

التربية تنفي إصدارها إعمام رسمي يشدد على ارتداء الطالبات للحجاب

الاخبار

الهند تعتزم زيادة مشترياتها من النفط الخام من العراق

الاخبار

الهند تعتزم زيادة مشترياتها من النفط الخام من العراق

اخر الاخبار

اكاديمي يؤكد.. التقيد بقانونين علم التغذية يسمح بالعيش فترة أطول وبنشاط

اخر الاخبار

تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

تقرير : ارتفاع انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون في امريكا باكثر من 6% عام 2021

اخر الاخبار

اليوم.. أربع مواجهات في الدوري العراقي

اخر الاخبار

الرافدين يعلن عن استمرار عمليات السحب والايداع في فروع المصرف ببغداد والمحافظات

اخر الاخبار

الأنبار … النزاهة تكشف تفاصيل قضية فساد جديدة

اخر الاخبار

النفط يسجل قفزة جديدة إثر بيانات عير متوقعة من الولايات المتحدة

اخر الاخبار

قوة الكلب يتصدر ترشيحات الأوسكار

اخر الاخبار

إنتر يطيح بمدربه السابق مورينيو وروما من كأس إيطاليا