الداخلية تنفي معلومات واردة في “كتاب مزور”

المستقلة /… نفت وزارة الداخلية معلومات واردة في “كتاب مزور” بشان تسليم أحد المطلوبين.

وذكرت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة)… أنها “تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بخصوص تسليم أحد المتهمين بعد تداول كتاب مزور جملة وتفصيلا تضمن معلومات كاذبة حول عزم الوزارة تسليم المطلوب”.

أكدت، أن “ظاهرة انتشار الكتب المزورة عن عمل تشكيلاتها وقراراتها هي حالة ليست بجديدة تهدف إلى محاولة إضعاف ثقة المواطنين والرأي العام بعزم ابطال الداخلية في قيامهم بواجبهم وحرصهم على أمن واستقرار العراق”، مشددة :”لن ندخر جهدا في تقديم اولئك المزورين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل”. (النهاية)