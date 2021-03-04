الداخلية تكشف عن حصيلة ممارساتها الأمنية في محافظات بغداد والمثنى و كربلاء وبابل

الداخلية تكشف عن حصيلة ممارساتها الأمنية في محافظات بغداد والمثنى و كربلاء وبابل

المستقلة /-أعلنت وزارة الداخلية، حصيلة ممارساتها الأمنية في محافظات بغداد والمثنى و كربلاء وبابل.

وقال الوزارة في باين تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “مفارز شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ومن خلال التفتيش الدقيق على ثلاثة متهمين بقضايا إرهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

وأكد البيان على “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسليمهم الى جهة الطلب لعرض أوراقهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وعلى صعيد منفصل، “ألقت مفارز قسم مكافحة الإجرام في محافظة المثنى القبض على سارق أقدم على سرقة أجهزة وأسلاك كهربائية من أحد المنتزهات في السماوة”.

وبين القسم أن “عملية إلقاء القبض على المتهم جاءت خلال شكوى قدمت من أحد المواطنين تبين أنه تعرض للسرقة، حيث تم تشكيل فريقا للعمل، وبعد جمع المعلومات الدقيقة، تم تشخيصه ومعرفة مكان تواجده والقي القبض عليه وضبطت الأسلاك الكهربائية والأجهزة بحوزته”.

وأضاف القسم أنه “تم تدوين أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترف بقيامه بعملية سرقة الأسلاك وعدة سرقات أخرى، تم توقيفه وفق أحكام المادة ( 446 ) من قانون العقوبات العراقي”

وفي محافظة كربلاء، فقد “تمكنت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – قسم مكافحة مخدرات كربلاء من إلقاء القبض على (3) متهمين وضبطت بحوزتهم (400) حبة مخدرة من كبتاجون (صفر_١) وغرام واحد من مادة الكريستال المخدرة وعملة نقدية فئة (100$) مزورة”.

وبينت المديرية أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (٢٨) وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وفي السياق، “ألقت مفارز شرطة محافظة بابل القبض ( 54 ) متهما بقضايا جنائية ومخالفات قانونية تنوعت بين التزوير والمخدرات وجرائم أخرى”.

وأضافت أنه “تم نقلهم إلى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.