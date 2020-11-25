الداخلية تعلن عن القاء القبض على “مجرمين خطرين” ارتكبوا جرائم خطرة

المستقلة /…. اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، عن القاء القبض على “مجرمين خطرين” ارتكبوا اربع جرائم خطرة .

وقال الغانمي في بيان له وتلقته ( المستقلة ) اليوم الاربعاء ان “هناك رجال في وزارة الداخلية يعملون دون كلل او ملل منأجل بسط الأمن وانفاذ القانون وتأمين المدن“.

واضاف انه“من بينهم رجال مكافحة اجرام بغداد الذين تمكنوا بمهنية عالية من الوصول الى مجرمين خطرين علىالمجتمع في أربع جرائم من بينها حوادث مقتل طفل صاحب دراجة “تك تك” وطفلة وعصابة سرقة، إستمروا في عطائكم فالتاريخ يسجل بطولاتكم“.( النهاية)