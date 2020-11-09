الداخلية تعلن القبض على اخطر تاجري مخدرات في محافظة البصرة

المستقلة .. اعلنت وزارة الداخلية القبض على اخطر تاجرين للمخدرات في محافظة البصرة.

وذكربيان عن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة،اليوم، بعد ورود معلومات من المصادر الخاصة تفيد بوجود احد تجار المخدرات الخطرين يقوم بالمتاجرة وترويج للمواد المخدرة في منطقة الصبخة،شكل فريق عمل فجر اليوم من قبل قسم المخدرات والشؤون العقلية في البصرة وبعد اخذ الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم اثمر بالقبض على المتهم وهو متلبس بالجرم المشهود.

واضاف تم ضبط بحوزة المتهم (٣٦٠) غرام من مادة الكرستال المخدرة وحبوب مخدرة (٢٠٠) قرص نوع رويال و (٢٠) غم مادة الحشيشة مع ميزان الكتروني حجم صغير ورمانة هجومية.

وأشار البيان الى ان المفارز تحركت اليوم بعد ورود معلومات من المصادر السرية تفيد بوجود وكر لتجارة المواد المخدرات في قضاء ابي الخصيب، حيث تم تشكيل فريق عمل من قبل شعبة مخدرات القضاء وبعد اخذ الموافقات القضائية تم مداهمة المكان واعتقال متهمين اثنين وهم متلبسين بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم (١١٠) غم من مادة الكرستال مع ادوات التعاطي وميزان الكتروني صغير. علما ان احد المتهمين مطلوب لدى قسم المخدرات وفق المادة ٢٨/مخدرات.

واكدت الوكالة ان معلومات وردت من المصادر السرية تفيد بوجود احد تجار المخدرات الخطرين يقوم بالمتاجرة وترويج للمواد المخدرة في منطقة حي الحسين،حيث شكل فريق عمل فجر اليوم من قبل قسم المخدرات والشؤون العقلية وبعد اخذ الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم اثمر بالقبض على المتهم وهو متلبس بالجرم المشهود وضبط بحوزته نصف كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة و174 حبة مخدرة نوع قبرصي وردي اللون مع ميزان الكتروني.