الداخلية تعلن اعتقال عصابة متخصصة بسرقة “البنكو” في بغداد

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المستقلة /… أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال عصابة متخصصة بسرقة عجلات “البنكو” في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة)…  انه “حسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي بملاحقة العصابات الإجرامية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، فقد تمكنت مفارز مكافحة اجرام بغداد من القبض على عصابة خطرة تمتهن سرقة العجلات الحديثة نوع ” كيا – بنگو” من خلال اسلوب إجرامي منظم وغير معهود”.

واضافت ان “هذه العملية جاءت بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق مختص نجح في القبض على أفراد هذه العصابة التي تبين أن اثنين من عناصرها من ارباب السوابق”، مشيرة الى انهم “اعترفوا بسرقة العديد من العجلات من النوع ذاته”.

وأشارت الوزارة الى انه “تم تصديق اقوالهم بالاعتراف، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصولياً”.(النهاية)

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