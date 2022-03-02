الداخلية تعقد مؤتمراً موسعاً لشيوخ عشائر ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..عقدت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة ميسان صباح اليوم الأربعاء مؤتمراً موسعاً لشيوخ عشائر محافظة ميسان.

وحضر المؤتمر الذي أقيم في مقر قيادة شرطة المحافظة مدير الشرطة اللواء ناصر لطيف الأسدي، و مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية العميد ناصر علي النوري، و ممثل محافظ ميسان فضلاً عن شيوخ و وجهاء عشائر محافظة ميسان.

واكد مدير الشرطة اهمية التعاون المثمر بين المجتمع الميساني و الأجهزة الامنية الذي بدوره يحقق الاستقرار الأمني

وناقش المؤتمر حل النزاعات العشائرية بالطرق القانونية و السلمية بعيداً عن لغة العنف و استخدام السلاح و ضرورة تغليب لغة الحوار البناء و التفاهم واشاعة روح المحبة و التسامح بين أبناء عشائرنا الكريمة و التاكيد على العمل بالاعراف العشائرية الاصيلة.

وحث العشائر الميسانية على محاربة أنتشار آفة المخدرات في محافظة ميسان لما تسببه من هلاك للمجتمع كون الارهاب و المخدرات وجهان لعملة واحدة حيث يتحتم على الجميع اخبار الاجهزة الامنية و التعاون معهم حول اماكن و تواجد مروجي المخدرات

وشدد المؤتمر على ضرورة تقديم العشائر العراقية الأصيلة في محافظة ميسان الدعم والاسناد لوزارة الداخلية فيما يتعلق بملف ( حصر السلاح بيد الدولة ) من أجل القضاء على ظاهرة السلاح المنفلت