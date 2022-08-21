الداخلية تتعقب مجموعة توعدت بفرض سيطرتها على بلدة “أبي صيدا”

المستقلة /- افادت السلطات الأمنية العراقية، يوم الأحد، بأنها شرعت في تعقب مجموعة “خارجة عن القانون” توعدت بفرض سيطرتها على بلدة “أبي صيدا” التابعة لمحافظة ديالى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، “بعد ان أصدرت مجموعة خارجة عن القانون بيانا مصورا بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تتوعد فيه السيطرة على ناحية ابي صيدا واحتلالها في محافظة ديالى على حد قولها ، قام اللواء الثاني قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية بعملية امنية في منطقة ابي صيدا الصغيرة التي اشارت المعلومات الاستخباراتية ان هذه المجموعة الخارجة عن القانون تتواجد بها”.

وأضاف البيان أن “قوات اللواء دخلت الى البساتين الزراعية وبعمق خمسة كيلومترات في تلك المنطق وعثرت خلال عملية التفتيش على أسلحة متوسطة وخفيفة إضافة الى مواد شديدة الانفجار وعبوات ناسفة”.

وأكدت قيادة فرقة الرد السريع على “جهوزيتها التامة بتنفيذ الأوامر العليا الصادرة من وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة على انهاء التجمعات المسلحة والخارجة عن القانون واعتقال المطلوبين قضائيا وتسليمهم الى العدالة”.