الداخلية تتخذ إجراءات واسعة في بغداد

المستقلة /… أكدت وزارة الداخلية العراقية استعدادها لتأمين تظاهرات يوم غد الأحد، لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي ، إن “وزارة الداخلية وضعت خططا أمنية لكل التجمعات البشرية لاسيما تجمع يوم غد”، لافتا إلى أن “الوزارة تتوقع أن يكون تجمع غد الأحد كبيرا جدا وهذا يتطلب تكثيف القوات الأمنية وحصر المداخل والمخارج وتأمين المواطنين”.

وأضاف، أن “الوزارة وضعت خطة بكافة الترتيبات التي تتوقعها، حيث إن القوات الأمنية المخصصة لذلك كافية”، مبينا أن “الخطة تضمنت توفير الحماية وغلق الطرق الفرعية بالشوارع العامة، فضلا عن الجهد الاستخباراتي والتقني والكاميرات”.

وتابع أن “الوزارة بدأت بتطبيق الخطة الأمنية لتظاهرات يوم غد اعتبارا من اليوم”.

وأصدرت ما تعرف بتنسيقية “الشهادة والسيادة”، توصيات للمشاركين في تظاهرة ساحة التحرير يوم غد الأحد. وقالت التنسيقية في بيان لها، انه، وفاءً منا لدماء القادة الشهداء ولطرد القوات الأميركية المحتلة من العراق، تدعوكم اللجنة التنسيقية العليا لتظاهرات الشهادة والسيادة الى المشاركة في تظاهرة يوم غد الاحد ١/٣ /٢٠٢١ “المليونية” في ساحة التحرير”.

واضافت، انه” في ذات الوقت تضع اللجنة عددا من التوصيات المهمة للمشاركين بالتظاهرة، ومنها عدم حمل اي راية غير العلم العراقي والحشد الشعبي، وعدم ارتداء الزي العسكري خلال التظاهرة”.

وأوصت اللجنة بـ” عدم إطلاق أية شعارات حزبية او سياسية او طائفية ويكون المطلب الاساس هو خروج القوات الأميركية المحتلة من العراق، وعدم رفع راية لأي فصيل أو تشكيل أو حزب سياسي خلال التظاهرة”.

وأكدت التنسيقية على” عدم حمل اي صورة لشخصية سياسية او رمز ديني، والالتزام بوقت التجمع المحدد بالساعة العاشرة صباحاً ومكانها المحدد ضمن ساحة التحرير على ان تبدأ التظاهرة الساعة الواحدة ظهرا”.

ودعت الى” مساعدة القوات الامنية وإبداء التعاون التام معها لإنجاح هذا التجمع المليوني السلمي الذي يهدف لتأكيد سيادة العراق.( النهاية)