الداخلية تبدأ نشاطات علمية مع الذكرى  ١٠٠ لتأسيس شرطة العراق

المستقلة/- بدأت وزارة الداخلية عقد سلسلة نشاطات علمية مهنية ، ضمن خطة اعدت من دائرة العلاقات والاعلام في مكتب وزير الداخلية ، بالتعاون مع متخصصين بالشأن المهني والمعلوماتي والتمكين المتقدم ، مع الذكرى المئة لتاسيس شرطة العراق ، بمشاركة باحثين واكاديميين وقانونين وصحفيين .

وعقدت دائرة العلاقات والاعلام جلسة معلومات مشتركة مع مديرية شرطة نجدة بغداد  الثلاثاء ، بمناسبة الذكرى المئة لتأسيس الشرطة العراقية ، تناولت معلومات متقدمة عن الشرطة ، ودور جهاز شرطة النجدة في حفظ الامن والنظام وتطبيق القانون .

وتطرقت الجلسة الى الجانب العلمي والتشريعات من الدستور والقوانين والتعليمات والاوامر والانظمة واللوائح ، وتطرقت الى احداث مرت طوال المئة عام مضت على البلاد ومنطقة الشرق الاوسط ، ومستقبل تطور الامن ودور الشرطة .

وشارك في الجلسة عدد من ضباط مديرية شرطة نجدة بغداد والعميد الدكتور احمد عبد الحسين من دائرة علاقات واعلام وزارة الداخلية ، والعميد مهند ثجيل مدير اعلام وعلاقات مديرية نجدة بغداد ، والصحفية امل صقر مراسلة راديو مونت كارلو ومديرة مركز النما للتطوير الاعلامي ، والباحث المتخصص بالمعلومات والتشريعات الصحفي رحيم الشمري .

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