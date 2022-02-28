الداخلية : القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وعملة أجنبية في نينوى

الداخلية : القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وعملة أجنبية في نينوى

المستقلة / – اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وعملة أجنبية في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة ، ان “مفارز قسم مكافحة مخدرات نينوى، وخلال عملية نوعية أمنية تمكنت من القاء القبض على متهم

وضبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة، وميزان الكتروني، ومبلغ مالي من عملة الدولار، وعملة الليرة“.

واضاف البيان انه ” تمت احالة المتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات لينال جزاءه العادل“.