الداخلية العراقية تعلن احباط حالات ابتزاز الكترونية عبر خطها (497)

المستقلة /… أحبطت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية بعمليات منفصلة ثلاث حالات ابتزاز الكترونية في محافظات نينوى والانبار وكركوك.

وأوضحت الشرطة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من نساء عبر خطها الساخن (497) أدعين فيها تعرضهن للابتزاز من قبل أشخاص، حيث قاموا بالتهديد بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية او الخضوع لرغباتهم الدنيئة.

وأضافت إنها استطاعت مواجهة المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهم بجريمتهم، واتخذت بحقهم الإجراءات الأصولية اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات النساء. (النهاية)