الداخلية العراقية : بعثة حلف الناتو كان لها تأثير واضح في تطوير العلاقات المشتركة

المستقلة/- أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أن بعثة حلف الناتو كان لها تأثير واضح في تطوير العلاقات المشتركة.

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التقى قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جوفالي ايانوجي”، مبيناً، أن “الشمري رحَّب في بداية اللقاء بضيفه وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الشمري، أن “بعثة حلف الناتو كان لها تأثير واضح في تطوير العلاقات المشتركة بوجود قائد البعثة”، مشدداً “على ضرورة تطويرها واستمرارها وترسيخها”.

من جانبه، أكد الجنرال ايانوجي “اهتمام الحلف بالتنسيق مع الجانب العراقي ممثلاً بوزارة الداخلية في مجال الدورات وتكثيف التعاون المشترك بالاختصاص الأمني واستمرار التدريب”.

وفي نهاية اللقاء قدم الجنرال ايانوجي شكره وتقديره للوزير الشمري واثنى كثير على الضيافة وحسن الاستقبال.

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