الداخلية العراقية: أكثر من 1100 حالة انتحار خلال سنتين

المستقلة/- أعلن مدير إعلام وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، تسجيل أكثر من 1100 حالة انتحار في البلاد بين عامي 2018 – 2019.

وأوضح معن في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن التقارير الأخيرة لحالات الانتحار في العراق عام 2018 بلغت 518 وفي 2019 بلغت 588.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مؤخراً، عن ارتفاع كبير في أعداد حالات الانتحار التي حدثت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى أنها بلغت 298 حالة انتحار.

وأوضحت أن عدد الذكور المنتحرين بلغ 168 والإناث 130 مضيفاً أن بغداد سجّلت النسبة الأعلى في حالات الانتحار بواقع 68 حالة تليها البصرة بـ39 ثم ذي قار بواقع 33 حالة.

وتتوزع صور الانتحار بين استخدام السم والشنق والحرق والغرق والطلق الناري، وأغلب الأسباب التي دعت إلى تزايد هذه الأرقام هي الآثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الأسري والاستخدام السيء للتكنولوجيا.

وحول تفشي ظاهرة التسول في بغداد والمحافظات قال معن إن “هناك حملة أطلقت قبل أيام لإلقاء القبض على المتسولين في بغداد والمحافظات”.

ويعتبر مختصون أن انتشار التسول عموماً، وتحوّله إلى عمل عصابات منظّم يستغل المشّردين والفقراء، بات ظاهرة اجتماعية خطيرة لم تجد لها الحكومة حلولاً جذرية، وسببها الأول الفقر الشديد وترهل الأمن.

وبحسب منظمات حكومية فقد تستغل عصابات التسول النساء والأطفال النازحين بنسبة أكبر من الرجال والشباب لاستعطاف الناس، وحثهم على دفع المال، وفي نهاية اليوم يحمل المتسوّلون المال لمرؤوسيهم مقابل توفير الطعام والمأوى لهم.(النهاية)