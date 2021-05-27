الداخلية : الإطاحة بعصابة لسرقة السيارات بطريقة جديدة في العاصمة بغداد

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الإطاحة بعصابة لسرقة السيارات “بطريقة جديدة” في العاصمة بغداد، مشيرة الى ضبط بحوزتهم مبالغ مالية ومستمسكات مزورة.

وقالت الداخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الخميس ، إن مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ القت القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة العجلات بطريقة جديدة، مبيناً أن العصابة تضع جهاز تتبع على العجلة ليتم سرقتها مرة ثانية بعد بيعها.

وأوضحت أن عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث سرقة عجلة من نوع هونداي من منطقة حي العدل، مشيرة إلى تشكيل فريق عمل على الفور لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم، واثر التعمق بالتحقيق اعترف على المجموعة بالكامل التي تعمل على سرقة العجلات.

وتابع بيان الداخلية، أنه من خلال جهاز التتبع الموجود في هاتف المتهم، تم متابعة تواجد العجلة وضبطها ومثبت عليها معلومات مغايرة ومستمسكات مزورة بالإضافة الى ضبط عجلة بنكو ادوات وليبلات شواصي وضبط السنوية الاصلية في دار المتهم.

وبينت أنه عند ضبط العجلة مع المجموعة تم ضبط عملة أجنبية مزيفة حوالي 19 الف دولار مع انابيب شرب المخدرات ومستمسكات مزورة، منوهة الى تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا على شراء عجلات بمستمسكات مزورة وبيعها ومتابعة تواجدها من خلال جهاز التتبع وسرقتها.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل .