الداخلية : اعتقال (7) متهمين في بغداد وفق مواد قانونية مختلفة

المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال (7) متهمين في بغداد وفق مواد قانونية مختلفة.

وقال بيان لوزارة الداخلية تلقت المستقلة، إن “مفارز مركز شرطة الوحدة في قسم شرطة المدائن التابع الى قيادة شرطة بغداد القت خلال ممارسة أمنية صباحية أشرف عليها قائد شرطة بغداد القبض على سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة”.

وأضاف البيان أنه “تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مركز الشرطة المذكور لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم اصوليا وفق القانون”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

القرعة تضع منتخب العراقي في المجموعة الاولى في خليجي 25

اخبار العراق

التوافقية السياسية هل ستعرقل خطوات السوداني لتشكيل الحكومة

اخبار العراق

الرافدين يوجه فروعه لإنجاز جميع معاملات سلف الموظفين

اخبار العراق

العبيدي : حجم رواتب المفسوخة عقودهم يتجاوز 2 ترليون دينار

اخبار السعودية

صحيفة : محمد بن سلمان يسخر من بايدن ويشكك في قدراته العقلية

اخر الاخبار

دراسة : تدريب العضلة النعلية يزيد من حرق الغلوكوز والدهون في الجسم

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

القرعة تضع منتخب العراقي في المجموعة الاولى في خليجي 25

اخبار العراق

الرافدين يوجه فروعه لإنجاز جميع معاملات سلف الموظفين

اخر الاخبار

الداخلية : اعتقال (7) متهمين في بغداد وفق مواد قانونية مختلفة

اخبار السعودية

صحيفة : محمد بن سلمان يسخر من بايدن ويشكك في قدراته العقلية

اخر الاخبار

دراسة : تدريب العضلة النعلية يزيد من حرق الغلوكوز والدهون في الجسم

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط اليوم الثلاثاء بسبب تراجع الدولار

اخر الاخبار

ريال مدريد يحل ضيفا ثقيلا على لايبزيج في دوري ابطال اوروبا

اخر الاخبار

ريال مدريد يحل ضيفا ثقيلا على لايبزيج في دوري ابطال اوروبا

اخر الاخبار

موسكو تستضيف مباحثات روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي

اخر الاخبار

شيرين عبد الوهاب تدخل في “غيبوبة”  وحديث عن وصيتها

اخر الاخبار

المحافظون يختارون سوناك لرئاسة الحكومة البريطانية

اخر الاخبار

غارات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق

اخبار العراق

مقتل شخصين وإصابة آخر في انفجار ذخيرة في شط العرب

اخبار العراق

عمليات ميسان تحرر مختطف في قضاء قلعة صالح 

اخبار العراق

وزارة الاعمار: انجاز 78% من مشروع مجاري سامراء الاستراتيجي

اخبار العراق

محمد علاوي: سيدخل المتظاهرون الى بيوتنا ويسحلوننا في الشوارع

اخبار العراق

انتحار امرأتين في ميسان بحادثين منفصلين