الداخلية : اعتقال (7) متهمين في بغداد وفق مواد قانونية مختلفة

المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال (7) متهمين في بغداد وفق مواد قانونية مختلفة.

وقال بيان لوزارة الداخلية تلقت المستقلة، إن “مفارز مركز شرطة الوحدة في قسم شرطة المدائن التابع الى قيادة شرطة بغداد القت خلال ممارسة أمنية صباحية أشرف عليها قائد شرطة بغداد القبض على سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة”.

وأضاف البيان أنه “تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مركز الشرطة المذكور لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم اصوليا وفق القانون”.