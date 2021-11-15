المستقلة/- أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، إحباط 3 محاولات ابتزاز في 3 محافظات عراقية.

وقالت الوزاة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، إنّ “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت 3 حالات ابتزاز إلكتروني مارسها أشخاص بحق ضحاياهم في محافظات بغداد والبصرة ونينوى، واتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة”.

وأضاف البيان، أنّ “التحقيق في القضايا الثلاث أظهر، قيام شخص بابتزاز آخر في بغداد عبر تهديده بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية له، وقيام أحد طلبة جامعة الموصل بابتزاز زميلة له إلكترونياً بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة، فيما ابتز شخص آخر من محافظة البصرة فتاة بصورها الشخصية مقابل المال أو دفع مبالغ مالية”.

وأوضح البيان، أنّ “مفارز الشرطة المجتمعية تمكنت من حذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا”.

وحذرت النساء والفتيات من “مخاطر الصداقات والعلاقات القائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونها إحدى مصائد الابتزاز الرئيسة التي يعتمدها المبتزون للإيقاع بضحاياهم”.