الداخلية : إحباط 3 محاولات ابتزاز في 3 محافظات عراقية

المستقلة/- أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، إحباط 3 محاولات ابتزاز في 3 محافظات عراقية.

وقالت الوزاة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، إنّ “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت 3 حالات ابتزاز إلكتروني مارسها أشخاص بحق ضحاياهم في محافظات بغداد والبصرة ونينوى، واتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة”.

وأضاف البيان، أنّ “التحقيق في القضايا الثلاث أظهر، قيام شخص بابتزاز آخر في بغداد عبر تهديده بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية له، وقيام أحد طلبة جامعة الموصل بابتزاز زميلة له إلكترونياً بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة، فيما ابتز شخص آخر من محافظة البصرة فتاة بصورها الشخصية مقابل المال أو دفع مبالغ مالية”.

وأوضح البيان، أنّ “مفارز الشرطة المجتمعية تمكنت من حذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا”.

وحذرت النساء والفتيات من “مخاطر الصداقات والعلاقات القائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونها إحدى مصائد الابتزاز الرئيسة التي يعتمدها المبتزون للإيقاع بضحاياهم”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المالية : سندات البناء حققت مبيعات بقيمة تريليون دينار عراقي

اخبار العراق

العراق يشارك في الاجتماع العشرين للمجلس الوزاري العربي للمياه

اخبار العراق

طقس العراق : تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب زخات أمطار في بعض المدن

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب زيادة الامدادات وضعف الطلب

اخبار العراق

المرور تعيد العمل بنظام تسقيط الدراجات النارية من 400 cc فما فوق

اخبار العراق

التربية : المطابع التي تعمل على طباعة الكتب المنهجية بكامل طاقاتها الانتاجية

اخبار العراق

العمل تبدأ تسجيل المشمولين بقانون الناجيات اعتباراً من العام المقبل

اخبار العراق

العمل تبدأ تسجيل المشمولين بقانون الناجيات اعتباراً من العام المقبل

اخبار العراق

موانئ العراق تكشف عن الانتهاء من ثلاثة مشاريع حيوية في ميناء الفاو

اخر الاخبار

تصريحات سعودية نارية.. لا فائدة من ذلك

اخبار العراق

بعد اغلاق مخيماتهم.. اكثر من 1700 أسرة نازحة تتخذ من الهاكيل مأوى لهم

اخر الاخبار

6 طائرات تركية دخلت الأجواء السورية.. ماذا يجري؟

اخر الاخبار

طفل مصري يقف وراء اعظم اكتشاف أثري

اخر الاخبار

فيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بتصريحات حول “القبر والموت”

اخر الاخبار

ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة من الفستق يومياً؟

اخر الاخبار

ولندي مسلم يقود حملة لإطعام المهاجرين العالقين في الحدود

اخر الاخبار

حقيقة تدهور صحة عادل إمام