الداخلية : إجراءات مشددة بحق مخترقي الحظر من سائقي الدراجات والتكتك

المستقلة /- أكدت وزارة الداخلية، أن قطعاتها تواصل تنفيذها لتوجيهات خلية الأزمة بشأن الحظرين الشامل والجزئي، مبينة أنها اتخذت إجراءات مشددة بحق مخترقي الحظر من سائقي الدراجات النارية و”التكتك”، فيما نفت فيه قيادة العمليات المشتركة شائعة منح “باجات الاستثناء” لغير مستحقيها من إعلاميين وغيرهم.

الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، قال للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الاثنين، بأن “العمليات المشتركة أوكلت إليها مهمة مساعدة خلية الأزمة، وذلك من خلال إشراكنا بالاستثناءات، وقد طالبنا بأن تكون الأولوية للصحفيين، لذا جرى استثناء القنوات والإذاعات وبعض الصحف، بينما يكون عمل بقية الصحف والوكالات الخبرية بطريقة بث (أونلاين)”.

ولفت الخفاجي، إلى أنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بما يتعلق بديمومة حياة المواطنين والشاحنات الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الانشائية، فقد جرت تهيئة طرق خاصة لغرض تنقلها”.

وفي ما يتعلق بالاجتهادات الشخصية واختلاف الأوامر من سيطرة الى أخرى، بين الخفاجي، أن “هذه الاجتهادات، مع الأسف، غير مدروسة، وغالباً ما يجري الاتصال بنا للاستعلام وتوضيحها، وفعلاً نقوم باللازم وتسهيل الكثير من الأمور”.

وبشأن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن توزيع 9 آلاف باج للاستثناء والتنقل خلال الحظر، أوضح الخفاجي أن “عدد الباجات التي جرى توزيعها لا يتجاوز 5 آلاف باج للاستثناء، وهي مخصصة للوكالات والاذاعات والقنوات الفضائية، وجرى تحديد أعداد المستفيدين منها في كل جهة، كما أن الباجات مرقمة ولا يمكن التلاعب بها أو تزويرها”.

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