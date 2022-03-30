الخيكاني: جلسة اليوم لن تشهد تمرير مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية

المستقلة /- رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم لن تختلف عن سابقتها، حيث لن تشهد تمرير مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية، لافتا الى المغريات لن تقود المستقلين لحضور جلسة البرلمان حيث اكد معظمهم على تمسكه برأيه.

وقال الخيكاني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “معظم النواب المستقلين قد اعلنوا ثبات موقفهم من جلسة البرلمان لانتخاب مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية ريبر احمد”.
واضاف ان “جلسة اليوم لن تختلف عن سابقتها حيث من المرجح ان يتم تأجيلها الى موعد اخر، خصوصا ان الاطار والتيار لم يصلا الى نقاط مشتركة من شأنها ان تحل الازمة الراهنة بين التحالفين”.
وبين ان “حل الازمة مرهون بتراجع الحزب الديمقراطي عن ترشيح شخصية من قبله لرئاسة الجمهورية، اضافة الى تفاهم الاطار والتيار على الدخول بكتلة واحدة تمثل المكون الشيعي الاكبر، لضمان عدم ضياع هذا المكون في ظل توحد السنة بكتلة واحدة”.

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