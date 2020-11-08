الخنجر : فوز بايدن فرصة جديدة للعالم والعراق بحاجة لشراكة حقيقية مع امريكا

المستقلة /- اكد الشيخ خميس الخنجر الامين العام للمشروع العربي ، ان فوز بايدن فرصة جديدة للعالم، من أجل صفحة اخرى للاستقرار والحوار ،مشددا على ان العراق بحاجة لشراكة حقيقية مع الولايات المتحدة .

وقال الخنجر في تدوينة على موقع “تويتر”، نبارك للشعب الأمريكي هذه الديمقراطية الحقيقية، ونتمنى للرئيس الجديد النجاح في مهمته القادمة.

وشدد على ان العراق بحاجة لشراكة حقيقية مع الولايات المتحدة.

وختم الخنجر تدوينته ، ان ديمقراطية الانتخابات، وشفافيتها، درس يجب على العراقيين تعلمه.