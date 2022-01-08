الخنجر رئيسا لتحالف جديد بين عزم وتقدم ..والحلبوسي المرشح لرئاسة البرلمان

المستقلة/- اعلن في ختام اجتماع عقد اليوم السبت وجمع نواب كتلتي عزم وتقدم عن تحالف يضم الكتلتين.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع أن 64 نائبا من كتلتي عزم وتقدم التقوا اليوم في اجتماع خاص للإعلان عن تحالف جديد، لم يعلن عن أسمه بعد.

وأشارت المصادر الى ان التحالف الجديد انتخب خميس الخنجر رئيسا له، كما صوت على ترشيح محمد الحلبوسي الى منصب رئيس البرلمان في الجلسة المقرر انعقادها غدا الاحد.

ويحسم هذا الإعلان الكثير من الجدل والتكهنات بشأن اتفاق نواب المكون السني على مرشحهم لرئاسة البرلمان ولاسيما بعد تداةل اخبار في وقت سابق اليوم بشأن تقديم محمود المشهداني مرشحا عن تحالف عزم.

واظهر تسجيل لرئيس التحالف الجديد خميس الخنجر بأن الجميع اتفقوا على تجاوز الخلافات والوقوف صفا واحدا بلا مناحرات ولا مزايدات من اجل العراق وشعبه، منوها الى الوقوف من حقوق المحافظات المحررة وقضاياهم العادلة.

وأكد الخنجر بالقول ” لن تفرقنا المناصب” معلنا عن ترشيح الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان مناديا إياه ” اخي الرئيس”. وطالب ” الشركاء في الوطن” باحترام هذا القرار .