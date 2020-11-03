الخنجر: العالم بحاجة الى المزيد من ضبط الخطاب المنفلت

المستقلة .. قال أمين عام المشروع العربي في العراق خميس الخنجر أن العالم بحاجة الى المزيد من ضبط الخطاب المنفلت وتداعياته الخطيرة على التعايش والحوار.

وأشار الخنجر في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر “تراجع ماكرون عن تطرفه بحق الإسلام؛ دليل على حاجة العالم الى المزيد من ضبط الخطاب المنفلت وتداعياته الخطيرة على التعايش والحوار”.

وثمن “موقف المستشارة الألمانية ورئيس وزراء كندا ورئيسة وزراء نيوزلندا في هذه الأزمة”، داعيا إياهم ” للمزيد من الدعم للتعايش بين الشعوب”.

وكانت تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للرسول محمد قد أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة في العالم الإسلامي والدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.