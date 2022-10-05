الخفاجي يسلم رئاسة القضاء ادلة تساعد في التحقيق بانهيار مزار ديني

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن النائب محمد جاسم الخفاجي ، مساء الاربعاء، عن تسليم رئاسة محكمة استئناف كربلاء أدلة وأوليات تساعد في مجريات التحقيق بانهيار مزار ديني يعرف بــــ ( قطارة الامام علي عليه السلام ) بعد مرور أربعينية ضحايا الحادث غربي المحافظة .

وقال الخفاجي في كتاب رسمي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ، نأمل “من المحكمة الموقرة انصاف ذوي الضحايا عبر نتائج التحقيق العادل والقصاص من المقصرين “.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في بيان 21 / آب / 2022) حصيلة الانهيار الترابي لقطارة الامام علي في كربلاء المقدسة بلغت حتى الآن 7 وفيات، و6 مصابين ،

في المقابل أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي إغلاق مزار قطارة الإمام علي عليه السلام ، على بعد 25 كم غربي المدينة على خلفية حادثة الانهيار التي أدت إلى مصرع وإصابة العديد من الأشخاص .