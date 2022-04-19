الخفاجي يحذر القوى السياسية من غضبة شعبية عارمة في حال استمرار الاسنداد السياسي

المستقلة /- حذر القيادي في تحالف النصر فلاح الخفاجي , الثلاثاء , القوى السياسية من غضبة شعبية عارمة في حال استمرار الاسنداد السياسي, مبينا ان الشارع العراقي قد ضاق ذرعا والانفجار الشعبي قادم لامحال فيما استمر الوضع كما عليه .

وقال الخفاجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة, ان “عدم الشعور بمسؤولية الوطن والشعب العراقي امر خطير وان تأخير التوافق على تشكيل الحكومة بعد مضي مايقرب النصف عام منذ اجراء الانتخابات ستكون له تداعيات خطيرة على كافة القوى السياسية دون استثناء” .
وأضاف ان “الشارع العراقي قد ضاق ذرعا والانفجار الشعبي قادم لامحال فيما استمر الوضع كما عليه”, محذرا من “غضبة شعبية عارمة في حال استمر الاتفاق على تشكيل الحكومة” .
وأشار الخفاجي الى ان “حل ازمة الانسداد السياسي باتت ضرورية ويجب ان تحل باي طريقة لاحتواء الاحتقان الشعبي الي يعتقد بان التاخير لأجل المناصب لا لأجل المصالح الشعب”.

DXN GEMpyuri

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