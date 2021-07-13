الخطوط الجويَّة العراقيَّة ترجح ارتفاع اعداد المسافرين خلال النصف الثاني

المستقلة/- رجحت الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة ارتفاع أعداد المسافرين على متن طائراتها خلال النصف الثاني من العام الحالي، بينما تستعد لافتتاح خط بغداد – أبوظبي في الرابع والعشرين من شهر تموز الحالي.

وقال المتحدث باسمها حسين جليل في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إنّه “بالرغم من ظروف جائحة كورونا والإجراءات التي فرضت على حركة السفر لغرض حماية المسافرين فقد شهد النصف الأوَّل من العام الحالي ارتفاعاً بأعداد المسافرين مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أنْ يشهد النصف الثاني أعداداً مضاعفة من المسافرين، لاسيما بعد تخفيف الإجراءات والسماح بالسفر إلى بعض الوجهات الدوليَّة مع اتخاذ التدابير الوقائيَّة اللازمة.