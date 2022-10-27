الخطوط الجوية تنفي حقيقة توقف حركة الملاحة في ثلاثة مطارات

المستقلة/- نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الخميس، ما أُشيع حول توقف حركة الملاحة الجوية في ثلاثة مطارات في البلاد على خلفية احتجاجات لموظفين في الشركة.

وقال المتحدث باسم الشركة وليد الدلفي، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الأنباء التي تتحدث عن توقف مطارات بغداد والبصرة والنجف عن العمل، وتعليق بيع تذاكر السفر غير صحيح اطلاقاً”، مؤكدا أن “المطارات تعمل بشكل طبيعي وكذلك عملية بيع تذاكر السفر”.

وبين ان “هناك تظاهرة لبعض موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية وهذا حق مشروع لهم”، مستدركا القول “لكن لا توجد أي توقف في حركة الملاحة بالمطارات كافة، وكذلك نظام بيع تذاكر السفر يعمل بشكل طبيعي بجميع الفروع”.

وتظاهر العشرات من موظفي العقود في المطارات الدولية (بغداد، والبصرة، والنجف)، صباح اليوم الخميس، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

إن المحتجين طالبوا ايضا باقالة مدير الخطوط الجوية العراقية كريم كاظم بعد أن أخل بوعوده في عدم تثبيتهم بل قام بنقلهم إلى خارج الشركة.

وهدد المتظاهرون بالتصعيد واللجوء إلى اعتصام مفتوح في حال عدم الإستجابة لمطالبهم، وفقا للمراسلين والمعلومات الصحفية الواردة.

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