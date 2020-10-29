الخطوط الجوية العراقية تهدد بمقاضاة رئيسي الجمهورية والبرلمان

المستقلة .. هددت شركة الخطوط الجوية العراقية بمقاضاة رئيسي الجمهورية والبرلمان، لعدم تسديد مستحقات الشركة المترتبة بذمة ديواني الرئاسة، ومجلس النواب.

وكشفت وثيقتين حصلت عليهما (المستقلة) أن شركة الخطوط الجوية العراقية خاطبت الدائرة المالية في مكتب رئاسة الجمهورية مطالبة بتسديد مبلغ 138 مليون و529 الف و 829 دينارا و 419 فلسا ، إضافة الى مبلغ 677 و 86 دولارا و89 سنتا ، وذلك عن الخدمات المقدمة من الشركة.

وأشارت الوثيقة الى أن الخدمات تشمل تسيير رحلات عارضة ومواد تموينية وتزويد بالوقود وعبور الأجواء.

وفي مخاطبة منفصلة لدائرة اعلاقات والتشريفات في مجلس النواب، طالبت الخطوط الجوية العراقية بتسديد مبلغ 164 الف و431 دولارا و20 سنتا ، إضافة الى مبلغ 67 مليون و836 الف و80 دينارا و617 فلسا.

وأوضحت أن تلك الأجور لقاء تسيير رحلات عارضة ومواد تموينية وتزويد بالوقود وعبور الأجواء إضافة الى مخصصات نقل ومبيت طاقم الطائرة الرئاسية.

وذكرت الوثيقتين انه في حال عدم تسديد الديون المترتبة للشركة فأنها ستلجأ الى القضاء والمطالبة بديونها عبر الإجراءات القانونية.