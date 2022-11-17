الخطابي يوقع عقد فتح ١٠ مدارس دولية كمرحلة اولى في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / ..   وقع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي  ، اليوم الخميس ،  عقد فتح ١٠ مدارس دولية كمرحلة اولى في المحافظة والتي تعد تجربة فريدة من نوعها على مستوى البلد مع احدى الشركات الاجنبية التي تمنح الاعتماد الدولي للمدارس والتي لها أعمال مماثلة ضمن هذا البرنامج في مختلف بلدان العالم  .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) يشمل “العقد تقديم  الاستشارات العلمية والادارية من خلال كوادر اجنبية متخصصة تكون متواجدة طيلة العام الدراسي  “.

وأوضح والتي “تمكن الكوادر التربوية والطلبة من تطبيق متطلبات الاعتماد الدولي مما يمكن الطلبة الخريجون من الحصول على شهادات تخرج دولية تمكنهم من القبول في ارقى الجامعات العالمية “.

وأضاف إن ” المرحلة الاولى من العقد هو ١٠ مدارس وسيتم زيادة العدد في السنوات المقبلة وستكون متاحة في كافة مناطق المحافظة ووحداتها الادارية  “.

وأكد إن “هذا البرنامج الذي تنفذه المحافظة ومن تمويل حكومي يهدف الى النهوض بالقطاع التربوي وتطويره بما يتناسب وحجم التطور الذي تشهده بلدان العالم “.

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