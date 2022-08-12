الخطابي يوجه باستخدام منظومة الغاز في تشغيل السيارات الحكومية في كربلاء

محافظ كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. وجه محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ، باستخدام الغاز لتشغيل عدد من السيارات الحكومية في المحافظة .

وقال رئيس فريق ايزو للطاقة في كربلاء احمد عباس حسن في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “محافظ كربلاء اصدر توجيها باستخدام الغاز في تشغيل عدد من السيارات الحكومية في المحافظة “.

وأوضح إن “هذا التوجيه جاء ، تنفيذا لمتطلبات المبادرة الوطنية لتقليل الانبعاثات ودعم الطاقة الوطني”.

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