الخطابي يناقش اليات دعم نادي كربلاء الرياضي في الدوري الممتاز

المستقلة / علي النصر الله / .. ناقش محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، مع رئيس الهيئة الادارية لنادي كربلاء الرياضي احمد هدام اليات دعم النادي بعد دخوله الى الدوري الممتاز وتوفير المعايير اللازمة لأتمام دخوله من الجوانب المالية والفنية .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ناقشنا ” خلال اللقاء الدعم الكامل للفريق الذي يحمل اسم كربلاء المقدسة في مجال التجهيزات الرياضية والرواتب فضلا عن آليات اعادة تأهيل ملعب النادي ورعاية الفئات العمرية الاخرى للنادي

وشدد اثماء اللقاء الذي حضره النائب ابتسام الهلالي وعضو الهيئة الادارية للنادي صاحب عباس ، على بذل اقصى الجهود وأن يكون النادي من ضمن الفرق الاولى في الدوري الممتاز القادم.