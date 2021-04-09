الخطابي  يعرب عن اسفه وخيبة امل في تقديرات الموازنة لكربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعرب محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الجمعة ،  أسفه وخيبة أمل كبيرة في تقديرات الموازنة غير المنصفة للمحافظة.(حسب تعبيره) .

وقال الخطابي في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) إن ” التعداد السكاني لمحافظة كربلاء  أكثر مما مسجل في وزارة التخطيط ، وأن  ما يقارب ٦٠٠ الف نسمة هي ضمن المحافظة ومسجلة في محافظاتهم السابقة “.

وأضاف إن “وزارة التخطيط لم تأخذ التقديرات الخاصة بالمشاريع ، أو  البنى التحتية في الزيارات المليونية في المحافظة والمستمرة على طوال السنة وما يقارب ٥٠ مليون زائر يدخل الى المحافظة “.

وأشار الى انه على الرغم من كون محافظة كربلاء  “هي المحافظة الاقل في التخصيصات من بين المحافظات العراقية ، وانها اقل ايضا من المحافظات ذات التعداد السكاني الأقل منها  ، ستكون الاولى في المشاريع والبناء والاعمار وبدعم من اهالي كربلاء “.

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