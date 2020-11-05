الخطابي يطالب المصرف الصناعي بتقليص الروتين للمقترضين بكربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الخميس ، المصرف الصناعي بتقليص الروتين من اجل التسهيلات التي تساعد في نجاح المشاريع الصناعية للمقترضين وأصحاب المهن الصناعية .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) على هامش لقائه بمدير المصرف الصناعي في كربلاء علي نور إن ” القروض التنموية والتسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي يمكن أن تلعب دورا كبير في هذه الازمة المالية التي يعاني منها البلد “،

وأشار الى انه ناقش مع مدير المصرف الصناعي تنشيط القطاع الصناعي في كربلاء عبر منح القروض ودعم المشاريع وزيادة انتاجيتها .